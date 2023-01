Seit Jahren "fieberte" man im Rathaus auf diesen Tag hin, im Vorjahr war es so weit, Graz zählte erstmals in der Geschichte 300.000 Menschen mit Hauptwohnsitz: 300.141 Seelen waren historischer Höchststand. Dieser ist aber wieder Geschichte: Per 1. Jänner 2023 waren es nur noch 298.623 Hauptwohnsitze. Inklusive Nebenwohnsitze halten sich 335.778 Menschen in Graz auf.

Warum die Talfahrt? Barbara Rauscher, Referatsleiterin der städtischen Statistik, erklärt das so: "Wir haben stets im Herbst Höchststände, die dann wieder zurückgehen." Grund seien Studierende, die sich zu Uni-Beginn in Scharen in Graz meldeten, manche davon zögen dann aber auch weiter – als Abbrecher oder fertige Akademiker. Ein Ausweis für den Metropolcharakter der Stadt in der Steiermark: 27,4 Prozent der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Graz sind keine österreichischen Staatsbürger. Die Verteilung EU- zu Nicht-EU-Bürgern liegt bei 48,4 zu 51,6 Prozent.