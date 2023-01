Es war das markanteste Schnee-Ereignis seit Jahren, das zu Beginn dieser Woche von der Soboth über Koralm und Pack in die Murtaler Berge die Einsatzkräfte auf Trab gehalten hat. Bis zu 1,1 Meter Neuschnee (etwa auf der Weinebene) kamen hier in weniger als 48 Stunden zusammen.

Diesmal ist der Norden dran

Einen Meter Neuschnee oder in Extremlagen auch mehr könnten auch die beiden Kaltfronten nächste Woche im Gepäck haben – allerdings nicht mehr im Süden. Vielmehr sind es die typischen Nordstaulagen – also das Ausseer- und das Mariazeller Land und das Hochschwabgebiet –, die jetzt den Schnee abbekommen. "Aber das geschieht auch in mehreren Tranchen und nicht so kurzfristig wie zuletzt im Südwesten", sagt Meteorologe Friedrich Wölfelmaier von Geosphere Austria (ehemals Zamg).

Sonniger Sonntag

Zwar kann in der Obersteiermark bis Samstag noch der eine oder Zentimeter Schnee dazukommen, (im Großraum Graz bleibt es morgen trüb, aber eher trocken), doch vor allem am Sonntag könnte fast überall in der Steiermark wieder einmal die Sonne zu sehen sein.

Sturm und Schnee im Norden

Die erste Kaltfront mit Schnee erreicht die Obersteiermark dann im Laufe des Montags, eine zweite dann am Donnerstag, so Wölfelmaier. "Dabei ist auch der stürmische, kalte Nordwind nicht außer Acht zu lassen", warnt der Meteorologe. Mit bis zu 70 km/h könnten Sturmböen etwa durch Ennstaler Tallagen wehen, auf den Bergen wird der Sturm noch deutlich stärker zu spüren sein.

Selbst globale Modelle rechnen bis nächsten Samstag mit bis zu einem Meter Schnee im Nordstau – lokal könnte das sogar übertroffen werden © kachelmannwetter.com

Nach einem kurzen, milden Einschub zu Wochenmitte wird es in den Nordstaulagen dann bis zum Wochenende hin sehr winterlich, mit viel Schnee im Gepäck. Auch kalt wird's nächstes Wochenende in der Obersteiermark, mit bis zu minus 14 Grad in 2000 Meter Höhe. Der Süden und der bisher fast schneefreie Osten der Steiermark wird von der kommenden Schnee-Phase allerdings gar nichts zu spüren bekommen.