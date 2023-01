Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag der Prozess um einen 22 Jahre alten Fall fortgesetzt worden. Angeklagt sind eine Frau und ein Mann aus der Slowakei, die 2001 den Mord am Ex-Liebhaber G. Vitali aus Italien der Beschuldigten in Auftrag gebeben bzw. ausgeführt haben sollen. Der Staatsanwalt sprach von einer Tat aus Habgier, die Angeklagten leugneten bisher alles. Da ein Zeuge wegen eines Arzttermins nicht aus der Slowakei kommen konnte, wird es frühestens im März ein Urteil geben.