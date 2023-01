Seine Opfer waren zwischen 13 und 17 Jahre alt. Kontaktiert wurden die Mädchen vom 22-Jährigen über WhatsApp, Instagram und Snapchat, gängige soziale Plattformen dieser Altersgruppe also. Einer 17-Jährigen hat der Mann wiederholt 3000 Euro für geschlechtliche Handlungen angeboten. Zehn Mal bot er ihr zudem Geld an, um an Nacktfotos von ihr zu gelangen. Einer anderen 17-Jährigen, die dem Mann eigene Nacktbilder geschickt hatte, drohte er, das verfängliche Material zu veröffentlichen, nachdem sie den Kontakt zu ihm abbrechen wollte. Wegen des (teils versuchten) sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und der Nötigung wurde der Steirer nun in Graz zu einer Geld- und bedingten Haftstrafe verurteilt.