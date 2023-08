Eine nicht ausgeschaltete Herdplatte könnte laut Polizei den Brand entfacht haben. Ein Nachbar der 48-Jährigen bemerkte gegen 16.00 Uhr die Rauchentwicklung und kletterte über ein Fenster in die betroffene Wohnung. Ohne zu zögern, rettete der Mann die hilflose Frau.

Die Rettung transportierte die 48-Jährige mit leichten Verbrennungen an den Armen sowie einer Rauchgasvergiftung in das LKH Deutschlandsberg. Die Feuerwehren Freidorf, Frauental und Schamberg konnten um 16.44 Uhr Brandaus verkünden. Zudem brachten die Feuerwehrleute auch eine Katze in der Wohnung in Sicherheit.

Ein Bezirksbrandermittler der Polizei schließt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Fremdverschulden aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit setzten sich auf der eingeschalteten Herdplatte befindliche Objekte (Topf, Alufolie und anderes) in Brand.