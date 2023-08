In einer Wohnung in Fürstenfeld wurde Sonntagnachmittag die Leiche einer Frau entdeckt. Laut Polizei wies sie Stichverletzungen auf. Sie dürfte von ihrem Lebensgefährten getötet worden sein, hieß es am Sonntagabend von der Pressestelle der Polizei. Der Mann hat sich daraufhin selbst erschossen. Seine Leiche wurde auf einem Anwesen nicht weit entfernt von der Wohnung entdeckt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts zu Motiv und Tathergang laufen. Beide Leichen werden obduziert.