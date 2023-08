Die Täter legen im Namen der Radiomoderatorinnen und -moderatoren unter Verwendung echter Fotos Fakeprofile an und verbreiten via Facebook betrügerische Gewinnspiele. Dabei werden Gewinne bis zu 1000 Euro versprochen. Auch die Antenne Steiermark war schon betroffen. Per Zufallsprinzip werden Personen kontaktiert, die zwischen 2015 und 2023 Facebook-Beiträge kommentiert haben. Im Kommentar wird angeführt, man sei als Gewinner ausgewählt worden und es sollen die Informationen im ersten Facebook-Post aufgerufen oder eine private Nachricht gesendet werden. Anschließend ist zur Teilnahme das Aufrufen einer Website und die Eingabe von Kreditkartendaten erforderlich. Diese Eingabe sei zur "Vermeidung eines Betruges" oder für das Durchlaufen einer "Verifizierungsphase" erforderlich.

Sammeln von Kreditkartendaten

Die Kriminellen wollen nicht nur das Geld ihrer Opfer. Oftmals werden Kreditkartendaten auch gesammelt, um im Darknet als Ware gehandelt bzw. verkauft zu werden.

Präventionstipps

• Facebook-Profile: Achten Sie auf Rechtschreibung und Grammatik. In ein und demselben Facebook-Post wurde zunächst als Ansprache das "Du" und anschließend das "Sie" verwendet. Solche oder ähnliche sprachliche "Fehler" lassen schnell einen Rückschluss auf ein Fakeprofil zu.

• Kreditkarten: Vorsicht bei der Eingabe Ihrer Kreditkartendaten auf Websites. Sollten Sie bereits Transaktionsinformationen auf einer Website eingegeben haben, kontaktieren Sie Ihren Kreditkartenanbieter. Teilen Sie mit, dass Betrüger an Ihre Daten gelangt sind.

Anzeige

Sollten Sie durch die Teilnahme an diesem betrügerischen Gewinnspiel einen Schaden erlitten haben, erstatten Sie in der für Sie nächstgelegenen Polizeiinspektion die Anzeige.