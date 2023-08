"Nein, das Hochwasser hat uns nicht erwischt. Wir waren durchgehend in Betrieb", schickt Karlheinz Jammernegg gleich voraus. Der Betreiber des "Weinland Camping" in Gleinstätten hadert aber mit der Berichterstattung vor allem in Deutschland, in der die ganze Südsteiermark pauschal unter Wasser gesetzt wurde. "Dadurch ist es zu vielen Stornierungen gekommen." Immerhin rund 40 Prozent seiner Gäste kommen aus Deutschland, der Großteil aber seien Österreicher.