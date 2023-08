In Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam es Donnerstag gegen 19 Uhr zu einem folgenschweren Unfall.

Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Moped auf der Gemeindestraße (Am Ziegelfeld) und wollte nach links in die L405 einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zu einer Kollision mit einem von links kommenden Auto. Der Mopedlenker wurde über den Pkw geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 transportierte den 15-Jährigen in das LKH-Graz.