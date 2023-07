Ein Schuss. Und ein Leben ist vorbei. Ein zweiter Schuss. Und auch ein zweites Leben ist ausgelöscht. Diese Woche fand die Polizei, wie berichtet, die Leichen eines Ehepaars in Weiz. Ein 66-Jähriger erschoss seine Frau (65) und dann sich selbst. Bereits sieben Frauen wurden heuer in der Steiermark getötet – von Männern, die in einem Beziehungsverhältnis zu ihnen standen. In ganz Österreich wurden seit Jahresanfang 17 Frauen getötet, davon gelten 15 als Femizid. Heißt: eine vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts.