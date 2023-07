Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Leoben lenkte am Sonntag gegen 11.45 Uhr seinen Pkw auf der B115a aus Richtung Trofaich kommend in Fahrtrichtung Leoben. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 28-jährigen Wieners. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug des 65-Jährigen noch frontal gegen ein weiteres entgegenkommendes Auto einer 65-Jährigen aus dem Bezirk Leoben.

Im Fahrzeug des 65-Jährigen befand sich seine gleichaltrige Frau, im Pkw des Wieners befanden sich seine 26 Jahre alte Frau und die einjährige Tochter.

Beim Unfall wurden laut Polizei die 26-jährige Wienerin sowie der 65-jährige mutmaßliche Auslöser der beiden Zusammenstöße schwer verletzt.

Die 65-jährige entgegenkommende Autofahrerin, der 28-jährige Wiener sowie die Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers wurden leicht verletzt. Das Kind blieb unverletzt. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Leoben und UKH Graz eingeliefert. Dabei standen auch die Rettungshubschrauber Christophorus 14 und 17 im Einsatz.

Die Feuerwehr Sankt Peter-Freienstein stand mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften im Bergeeinsatz. Ebenso waren ein Notarzt und vier Fahrzeuge des Roten Kreuzes im Einsatz. Mit allen drei Fahrzeuglenkern wurde ein Alkomattest durchgeführt, dieser verlief jeweils negativ. Die B115a war bis kurz nach 14 Uhr gesperrt, örtliche Umleitungen waren eingerichtet.