Am schwarzen Nachthimmel leuten die Sterne, die Milchstraße ist deutlich zu sehen – und dann zischt ein heller türkis-blauer Strahl vorbei: ein Meteor. "Wir standen alle mit offenem Mund da", erzählt Michael Kleinburger. Der Steirer ist Astrofotograf und war Samstagnacht am Hochkar-Gipfel (ca. 1800 Meter, zwischen Niederösterreich und der Steiermark), um seiner Leidenschaft zu frönen. "Ich hatte drei Kameras dabei, um die Milchstraße zu fotografieren. Dass eine der Kameras den Meteor abgelichtet hat, das war ein Riesenglück", sagt er. So etwas passiere einem nur einmal im Leben.