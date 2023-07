In Leoben stürzte ein junger Mann Samstagnacht aus acht Metern von einem Brückenbogen in die Tiefe. Er war zuvor mit Freunden feiern. Der 28-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

Am Samstag gegen 2.15 Uhr waren vier Freunde in Leoben zu Fuß am Nachhauseweg, nachdem sie zuvor in der Innenstadt gefeiert hatten. Wie die Polizei heute bekannt gab, kletterte ein 28-jähriger Mann aus Leoben bei der Waasenbrücke den Stahlbogen entlang nach oben.