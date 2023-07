Freitagabend war gegen 17 Uhr ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem PKW auf der L114 von Birkfeld in Richtung Waisengg unterwegs. Bei Straßenkilometer 31,5 bog der PKW-Lenker nach links in eine Gemeindestraße ein. In diesem Moment wollte ein 34-Jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag den PKW überholen, dabei kam es zur seitlichen Kollision der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab, durchstieß einen Holzzaun und stürzte in den Garten eines Wohnhauses. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und vom Roten Kreuz Birkfeld in das LKH Weiz transportiert. Der PKW-Lenker blieb unverletzt. Eine Alkoholisierung lag nicht vor.