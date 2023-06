Die Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland erhalten am heutigen Freitag ihre Zeugnisse, die Steirer sind in einer Woche an der Reihe. Welche Noten die Straßenerhalter und Verkehrsplaner bekommen, wissen wir nach den Ferien. Aber die Vorzeichen standen in der Steiermark schon schlechter – außerhalb von Graz. Denn den Umbau am Knoten St. Michael konnte die Autobahngesellschaft Asfinag plangemäß vor dem Reise- und Formel-1-Wochenende abschließen. Die nächste Engstelle ist nicht weit: Die Mautstelle Gleinalm (A 9), sie wird nach 40 Jahren vollkommen modernisiert. Ein Provisorium wurde errichtet, drei Spuren pro Richtung sollten während der Bauphase offen sein.