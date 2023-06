Der Mann ist mehrfach vorbestraft, wurde zuletzt 2011 zu 15 Jahren Haft verurteilt – unter anderem wegen schweres Raubs und Einbruchdiebstahl. Zweieinhalb Jahre Haft in der Justizanstalt Karlau hätte der 51-Jährige noch vor sich gehabt, der Zeitraum dürfte sich jetzt aber deutlich verlängern.

Der Mann nutzte einen angemeldeten Zahnarztbesuch vor zwei Wochen zur Flucht. Beim Arzt war er nie, sondern er tauchte unter. Am Donnerstag, 8. Juni, soll er gegen elf Uhr eine 50-jährige Passantin in der Millergasse im Bezirk Mariahilf in Wien mit einem Stanleymesser von hinten bedroht und ihr Bargeld, ein Mobiltelefon und Münzen geraubt haben.

Dem Landeskriminalamt Wien gelang es, durch intensive Fahndungsmaßnahmen den mutmaßlichen Täter wenige Stunden nach der Tat im Bereich der U4-Station Margaretengürtel festzunehmen. Tatwaffe und Beute wurden beim 51-Jährigen sichergestellt.

Polizei prüft weitere Taten, die dem 51-Jährigen zur Last gelegt werden

"Die Ermittler prüfen nun ähnlich gelagerte Taten mit unbekannten Tätern in diesem Umfeld", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Ein weiterer Raubversuch wurde dem Mann bereits zugeordnet.

Die Zeit nach der Flucht dürfte er in Wien rund um eine Suchthilfe-Einrichtung verbracht haben.