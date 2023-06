Gegen 17.15 Uhr kam es am Freitag in Graz (Bezirk Lend) zu einem Zwischenfall zwischen zwei jungen Männern: Ein 17-jähriger Syrer (wohnhaft im Bezirk Liezen) soll einen 23-jährigen Somalier (wohnhaft im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) mit einem Klappmesser in den Oberschenkel- und Schulterbereich gestochen haben.