Am Freitagnachmittag, 19. Mai 2023, ereignete sich auf der B 76 in Wies (Bezirk Deutschlandsberg) ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein Motorradlenker (59) und dessen Mitfahrerin (56) zogen sich Verletzungen zu.

Der Motorradfahrer fuhr gegen 16 Uhr von Wies in Richtung Schwanberg. In einer unübersichtlichen Kurve überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw mit Anhänger. Dabei übersah der Motorradlenker einen entgegenkommenden Pkw. Der 56-Jährige und die 59-Jährige, beide aus dem Bezirk Salzburg-Land, touchierten den Pkw und kamen in Folge zu Sturz. Das Motorrad kollidierte noch mit einem nachkommenden Leichtkraftfahrzeug. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin erlitten Verletzungen an ihren Beinen. Rettungskräfte versorgten sie am Unfallort. Sie befinden sich im LKH und UKH Graz.

Die B 76 war zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr leitete eine örtliche Umleitung ein.