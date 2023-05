Weil er einen Wirtshausbesuch plante, sprang am Freitagabend, 19. Mai 2023, ein offenbar alkoholisierter Mann (34) aus dem fahrenden Fahrzeug seiner Frau. Gegen 20.20 Uhr fuhr das Paar aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf der L 118 (Semmering Begleitstraße) von Langenwang kommend in Richtung Krieglach. Der Kleinbus wurde von der Frau des 34-Jährigen gelenkt, der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt am Beifahrersitz. Zuvor hatte die Frau ihren Mann abgeholt, um ihn nach Hause zu bringen. Auf der Heimfahrt erhielt der 34-Jährige einen Anruf von seinen Kumpels. Sie hatten bei einem naheliegenden Gasthaus auf ihn gewartet.