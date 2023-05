Unfallhergang unklar: Auto krachte frontal in Gartenzaun

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie das Rote Kreuz und die Polizei mussten am Donnerstagabend ausrücken. Ein Autofahrer kam in Spielberg von der Straße ab und krachte in den Gartenzaun eines Einfamilienhauses.