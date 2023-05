Mit einer Faustfeuerwaffe schoss ein Mann in Stadl an der Mur auf einen Angestellten seiner Nachbarn. Verletzt wurde niemand. Der Tat geht ein langjähriger Nachbarschaftsstreit voraus.

