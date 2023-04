Für alle, die am verlängerten Wochenende einen Ausflug machen wollen, ein kleiner Tipp: Der Sonntag ist noch der schönste Tag. Bis auf ein paar mögliche Regenschauer soll es dann weitgehend trocken und großteils auch sonnig bleiben. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad. Ansonsten bleibt der April zum Ausklang seinem Ruf treu. Es geht auch am 1. Mai unbeständig weiter, zumindest ist es aber nicht mehr so kalt.