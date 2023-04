Ungewöhnlicher Einsatz am Mittwochnachmittag für die Polizei in Deutschlandsberg: Eine entlaufene Kuh musste betäubt und eingefangen werden. Das Tier blieb unverletzt, Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die zweijährige Kuh mit einem Gewicht von rund 600 Kilogramm kam gegen 16 Uhr von einer Weide in Hollenegg aus. Um 16:40 Uhr ging der erste Notruf bei der Polizei ein, dass das Tier auf der B76 in Hollenegg umherlaufe. Die Kuh lief in weiterer Folge von der B76 in Richtung Stadtgebiet Deutschlandsberg. Dort irrte es zwischen Wohnsiedlungen im Bereich Keltenweg/Grazerstraße umher, wo es neben Flurschäden zu Beschädigungen von Zäunen und Hochbeeten kam. Durch die Polizei (insgesamt vier Streifen) konnte die Kuh davon abgehalten werden, auf Hauptverkehrsstraßen zu gelangen.

Mit Schuss betäubt

Die Kuh wurde schließlich über Anordnung des Amtstierarztes von einem befugten privaten Schützen mit einem Betäubungsgewehr so weit betäubt, dass sie in einem benommenen Zustand mit einem Strick fixiert werden konnte.

Schlussendlich wurde das Rind von seinem Besitzer auf einen Viehanhänger verladen und nach Hause in den Stall gebracht. Der gesamte Einsatz nahm mehrere Stunden in Anspruch.