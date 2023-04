Ein Gläschen auf der Terrasse bei etwas Sonnenschein, eine schöne Wanderung bei beständigem Wetter, gärtnern das ganze Wochenende über? Noch muss man sich mit diesen frühlingshaften Vorstellungen etwas gedulden. Denn es wird noch einmal etwas kühler. Und ein Italien-Tiefdruckgebiet hat viel Regen im Gepäck.

Regen im ganzen Land

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird es vielerorts in der Steiermark zu regnen beginnen, vor allem im Westen und Süden. Am Donnerstag soll es dann laut GeoSphere Austria (vormals Zamg) durchregnen, der Schwerpunkt wird sich gegen Abend in die Oststeiermark verlagern. Am Freitag wird eher die Alpennordseite betroffen sein. Die geringsten Niederschlagsmengen erwarten die Meteorologen der GeoSphere Austria im oberen Murtal mit bis zu zehn Litern, während im Großteil der Steiermark bis zu 20 Liter fallen können. In Deutschlandsberg rechnen die Experten sogar mit 45 Litern Niederschlag.

Prognose für Donnerstag © UBIMET

Auch Schnee bis 800 Meter

In der Nacht auf Freitag kann es dann auch weit hinunterschneien, in der nördlichen Obersteiermark auf 800 oder sogar 700 Meter hinab. "Das heißt, das Mariazellerland und Ausseerland kann am Freitagmorgen weiß sein", meint man bei der GeoSphere.

Wochenende unbeständig

Das Wochenende wird ebenso unbeständig bleiben, mit etwas Niederschlag, "sonnig wird es länger nicht". Wirklich stabiles, trockenes Wetter soll sich bis Mitte nächster Woche nicht abzeichnen. Auch die Temperaturen bleiben kühler und im einstelligen Plusbereich. Nur im Süden und Osten kann es am Wochenende auf 12 bis 13 Grad raufgehen.

Neuschneemengeprognose © UBIMET

Prognose österreichweit: Regen und Schnee erwartet

Das Italientief wird übrigens ganz Österreich treffen. In Vorarlberg und Tirol wird es vorerst weniger, dafür dann am Wochenende mehr regnen, so die Berechnungen der GeoSphere Austria. Prognostiziert wird Dauerregen und Schnee bis ins Mittelgebirge. Auf den Passstraßen wird es winterliche Bedingungen geben. In Niederösterreich wird mit dem meisten Niederschlag gerechnet. Meteorologen sagen 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter bis Samstag voraus.

Am Donnerstag wird es in ganz Österreich für einige Stunden regnen oder schneien, zeitweise auch stark. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1100 Meter Seehöhe. Am Freitag regnet oder schneit es besonders von Salzburg bis zum Burgenland noch verbreitet, bei einer Schneefallgrenze zwischen 500 und 1000 Meter. In Vorarlberg, Tirol und Kärnten klingen Regen und Schneefall am Freitag im Laufe des Tages ab.