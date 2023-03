Mordalarm gibt es in der Steiermark: In Raaba (Bezirk Graz-Umgebung) hatte am Sonntagmorgen ein 30-jähriger Mann einen Notruf abgesetzt, weil er seine Lebensgefährtin leblos aufgefunden hatte. Als die Polizisten und der Notarzt in dem vom Paar angemieteten Bauernhaus im Ortszentrum eintrafen, fanden sie die tote Frau. Die Todesursache war zunächst unklar. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Nach dem Vorliegen des Obduktionsergebnisses erhärtete sich der Verdacht des Mordes gegen den 30-Jährigen. Er wurde festgenommen.

Obduktion am Sonntag

Denn die Obduktion im Laufe des Sonntags ergab, dass die Frau offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Die Gerichtsmediziner stellen zahlreiche Verletzungen fest, die von einer stumpfen Gewalteinwirkung entstanden sein dürften. Die Frau dürfte erwürgt oder erdrosselt worden sein. Als Todesursache wurde Sauerstoffunterversorgung als Folge massiver Gewalteinwirkung auf den Hals der 33-Jährigen festgestellt. Wie genau die Frau zu Tode gekommen sei, wollten oder konnten die steirischen Ermittler am Montag noch nicht sagen.

© Rombold

Aufgrund der Obduktionsergebnisses ordnete die Staatsanwaltschaft eine Festnahme des Mannes an. Beamte des Landeskriminalamtes und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) nahmen den 30-Jährigen fest und lieferten ihn in das Polizeianhaltezentrum Graz ein. Bei der Vernehmung gab der 30-Jährige an, dass er mit seiner Lebensgefährtin eine große Menge an alkoholischen Getränken konsumiert habe. Irgendwann in der Nacht sei er dann aufgewacht und habe die 33-Jährige leblos neben ihm liegend vorgefunden. Er habe danach sofort den Notruf abgesetzt.

Weitere Befragung geplant

An eine Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin wollte er sich nicht erinnern. Am Montagnachmittag wollen die Ermittler den Mann noch einmal einvernehmen.

Das Paar lebte seit rund zwei Jahren in Raaba. Wie Nachbarn der Kleinen Zeitung berichten, dürfte der Verdächtige alkoholkrank sein. Immer wieder sei es in dem gemieteten und verwahrlosten Bauernhaus zu gewalttätigen Übergriffen und auch Polizeieinsätzen gekommen. Anrainer sprechen von einer länger andauernden Gewaltbeziehung. Die Polizei bestätigte der Kleinen Zeitung, dass es bereits Interventionen wegen häuslicher Gewalt gegeben hatte. Etwaige strafrechtliche Folgen daraus seien derzeit nicht bekannt.