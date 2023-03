Zum zweiten Mal heuer ist in der Steiermark eine Frau gewaltsam zu Tode gekommen. Wieder steht der Lebenspartner des Opfers unter Mordverdacht. In einem Haus in Raaba bei Graz wurde am Sonntag ein 30-jähriger Mann festgenommen, nachdem seine Lebensgefährtin (33) leblos aufgefunden worden war. Sie dürfte erwürgt worden sein.