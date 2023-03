Jahrzehntelang wurde das Österreichische Bundesheer niedergespart, jetzt soll es wieder an das internationale Niveau herangeführt werden. Generalmajor Bruno Hofbauer ist jener Mann im Verteidigungsministerium, der den "Aufbauplan 2032" verantwortet. Am Mittwoch sprach der gebürtige Grazer, der einst in Fehring seinen Wehrdienst geleistet hat, auf Einladung der Offiziersgesellschaft Steiermark über das für österreichische Verhältnisse gigantische Investitionspaket.