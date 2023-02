Wie gestern bekannt wurde, wurden die ersten zehn Masern-Fälle bei Kindern in der Steiermark bestätigt. Bekannt wurde der erste Fall am Freitag – Masern sind meldepflichtig. In Graz spricht man nun inzwischen bereits von 17 Infektionsfällen. Auf der Grazer Kinderklinik sind (aktueller Stand 11.30 Uhr) davon sechs Kinder statiönär aufgenommen.