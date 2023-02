Am Samstag gegen 15.30 Uhr lenkte ein 28-jähriger Südoststeirer in Straden seinen Traktor samt angehängter Holzhackmaschine auf der Gemeindestraße von Krusdorf kommend in Richtung Grub II. Zum selben Zeitpunkt war eine 38-Jährige Autofahrerin (ebenfalls aus der Südoststeiermark) auf der entgegengesetzten Seite unterwegs.