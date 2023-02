Mit Minus 18,7 Grad war am Mittwochmorgen Mariazell der Kältepol der Steiermark. Im Ausseerland wurden im Schnitt Minus 17 Grad gemessen, in Bad Aussee waren es Minus 11 Grad und im gesamten obersteirischen Raum unter Minus 10 Grad. Minus 4 bis Minus 5 Grad waren es in der Früh im Süden.