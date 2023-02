Es war wie Im-Glashaus-Sitzen und Mit-Steinen-Werfen: "Ich habe durch die Schwarzarbeit keinen Wettbewerbsvorteil für meine Agentur gehabt. Wer den Markt kennt, weiß, dass die meisten Agenturen illegale Pflegekräfte einsetzten." Das behauptete jener teilgeständige Geschäftsführer, der seit dieser Woche wegen organisierter Schwarzarbeit in Graz vor Gericht steht (wir berichteten). Gemeinsam mit einem leitenden Angestellten, so der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, soll er mindestens 243 Betreuungskräfte nicht angemeldet und somit illegal an Pflegebedürftige vermittelt haben sollen. Errechneter Betrugsschaden: 200.000 Euro.