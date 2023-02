Nach einer kleinen Verschnaufpause mit nur leichtem Schneefall in der Nacht auf Mittwoch nimmt das Frontensystem von Nordwesten kommend Kurs auf die Steiermark. "Uns trifft es zentral, wir liegen im Schwerpunkt der Ereignisse", weiß Meteorologe Christian Pehsl von der Geosphere Austria. Der Wetterdienst hat für morgen bereits eine orange Schneewarnung für weite Teile der Obersteiermark herausgegeben.

Der Niederschlag wird in der Nacht auf Donnerstag stärker und in der zweiten Nachthälfte intensiv. Das meiste bekommen die Staulagen im Norden (Ausseerland, Totes Gebirge, Hochschwab) ab, "aber auch in bewohnten Gebieten ist bis zu ein halber Meter Neuschnee möglich", so Pehsl. Weiße Flocken gibt es zunächst bis in die Tallagen, vorübergehend sogar unter 500 Meter. Am Donnerstag schneit es dann den ganzen Tag weiter. Pehsl: "Da kommen beachtliche Schneemengen auf uns zu."

Weiße Grüße bis nach Graz

Vorübergehend weiß werden kann es in der Früh auch im Grazer Raum, wobei die Grenzen zum Schneeregen vermutlich fließend sind. "Jedenfalls bleibt der Schnee nicht nur im Nordstau hängen, es wird auch bis in die Fischbacher Alpen und der Stubalpe kommen." Der Sturm ist vorübergehend kein großes Thema mehr.

Bis Dienstag wenig Änderung

Entwarnung gibt es in den folgenden Tagen nicht – im Gegenteil. Zwar steigt die Schneefallgrenze am Freitag wieder auf 1000 Meter, aber auf den Bergen schneit es weiter intensiv. Auch Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag ziehen von Nordwesten her weitere Staffeln mit feuchter Luft nach Österreich und bringen weiterhin vor allem an der Nordseite der Alpen zeitweise starken Schneefall.

Schneeprognose für die Obersteiermark: Bis zu 1,5 Meter sind am Loser bis Sonntag drin © kachelmannwetter.com

Das kann zu Behinderungen auf Straßen und Bahnverbindungen führen. Die Meteorologen warnen auch vor Problemen durch Schneebruch. Denn gerade in den tieferen Lagen ist mit schwerem, patzigem Schnee zu rechnen.

Relativ einig sind sich die Modelle auch schon für die kommende Woche. Dann strömen von Nordosten deutlich kältere Luftmassen in die Steiermark ein. Damit ist auch mit den milden Temperaturen im Süden Schluss. "Dort, wo Schnee liegt, wird es dann sehr winterlich", sagt Meteorologen Pehsl.