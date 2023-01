Bis zu 6800 Menschen strömten zu den Rekordzeiten im November 2021 täglich zu den steirischen Impfstraßen und -bussen, zuletzt waren es nur noch ein paar Dutzend pro Woche. Am Freitag, dem 3. März, werden die 13 vom Land noch betriebenen Impfstraßen das letzte Mal geöffnet sein. Danach wird die Corona-Schutzimpfung nur mehr bei den niedergelassenen Ärzten erhältlich sein. Das teilte das Land am Donnerstag mit.

Das Ende der öffentlichen Impfstraßen erfolgt damit ziemlich genau zwei Jahre nach dem Beginn der Bevölkerungsimpfung am 2. März 2021. Von einem "Erfolgsprojekt" spricht Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Das flächendeckende Impfangebot habe maßgeblich zur Pandemiebewältigung beigetragen. In der Steiermark basierte dieses von Anbeginn an auf den beiden Säulen Impfstraßen und bis zu 500 Impfordinationen. "Das Infektionsgeschehen sowie die Lage in den heimischen Spitälern lässt aber nun den Schritt zu, das Angebot an den Impfstraßen im Sinne der Sparsamkeit und Effizienz zur Gänze herunterzufahren", so Bogner-Strauß. Auch Michael Adomeit, Impfreferent in der Ärztekammer, sagt: "Die Covid-19-Impfung kommt in der Normalität an." An die 500 niedergelassene Impfärztinnen und -ärzte werden die Schutzimpfung weiter in ihren Ordinationen anbieten. "Angesichts der aktuellen pandemischen Situation ist jetzt der richtige Zeitpunkt, im Sinne einer sparsamen und effizienten Verwaltungsführung, die Corona-Schutzimpfung wieder komplett in das bewährte System des niedergelassenen Bereichs zurückzuführen", ergänzt Gerald Lichtenegger, Leiter des Corona-Pandemiemanagements.

2,9 Millionen Impfungen

Fast 2,9 Millionen Impfungen wurden seit Beginn der Kampagne im März 2021 in der Steiermark verabreicht. 946.000 Personen haben sich die erste, 746.000 bisher auch die dritte Dosis geholt – das sind rund 60 Prozent der Bevölkerung. Vier oder mehr Impfdosen bekamen immerhin 240.000 Menschen in der Steiermark. Bei den über 65-Jährigen weist die Steiermark die zweithöchste Impfquote aller Bundesländer aus. Einen aufrechten Impfstatus haben derzeit etwas mehr als 46 Prozent der Steirerinnen und Steirer.

Bis zum 3. März gelten für die 13 steirischen Impfstraßen weiterhin folgende Öffnungszeiten: jeden Dienstag 8 bis 18 Uhr und jeden Freitag 10 bis 20 Uhr.