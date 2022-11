In der Steiermark

Bahnstreik führt schon heute zu Ausfällen

Der Streik bei den ÖBB bringt nicht nur am Montag Zehntausende Pendler in der Steiermark in Bedrängnis, sondern führt schon heute, Sonntag, zu einem Ausfall von Fernreisezügen. Heute tagt der regionale Krisenstab der ÖBB.