Es sind eindrucksvolle Zahlen, die die steirische Tourismusbranche für heuer im Sommer (Mai bis Oktober) vorweisen kann. Knapp 2,6 Millionen Gäste bedeuten ein Plus von 10,3 Prozent, und auch bei den 7,8 Millionen Nächtigungen steht ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu Buche. Aber es wurde nicht nur die Corona-Delle aufgeholt, auch die Sommer-Zahlen gegenüber 2019, dem letzten Nicht-Corona-Jahr, haben sich verbessert. Bei den Gästeankünften gab es ein Plus von 3,4 Prozent und bei den Nächtigungen von 6,4 Prozent.

Gegenüber dem letzten gesamten (!) Tourismusjahr ohne Corona-Einschränkungen (November 2018 – Oktober 2019) beträgt das Minus bei den Ankünften 9,3 %, jenes bei den Nächtigungen nur noch 5,2 %.

7,8 Millionen Nächtigungen im Sommer

„Die aktuelle Tourismusbilanz unterstreicht eindrucksvoll, dass der steirische Tourismus nach zwei Pandemie-Jahren ein sehr erfolgreiches Comeback geschafft hat. Ein neuer Rekord mit mehr als 7,8 Millionen Nächtigungen im heurigen Sommer bekräftigt die hohe Attraktivität der Steiermark als Urlaubsland. Die inländischen Gäste haben uns die Treue gehalten und darüber hinaus konnten wir auf den internationalen Märkten deutliche Zuwächse erzielen. Deshalb blicken wir auch zuversichtlich auf die kommende Wintersaison“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.

„Beim Tourismusjahrergebnis ist die Steiermark wieder bei über 12,5 Millionen Nächtigungen angelangt. Im Vorjahr lagen wir, lockdownbedingt natürlich, noch bei 8,3 Millionen Nächtigungen. Allein aus den internationalen Märkten gab es 2,3 Millionen Nächtigungen mehr, davon knapp eine Million aus Deutschland. Diese Entwicklung ist großartig und wichtig, denn sie zeigt, wie schnell die Steiermark wieder an das Vorcorona-Niveau anschließen kann, wenn die Rahmenbedingungen passen“, sagt Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH. Österreichweit liege die Steiermark als Tourismusland im Spitzenfeld. "In einigen steirischen Regionen ist der Tourismus der wichtigste Wirtschaftsfaktor", so Feiertag.

Dachstein-Tauern-Region voran

Besondere Entwicklungen im Sommer 2022:



• Erstmals über 7,8 Mio. Nächtigungen und über 2,6 Mio. Ankünfte im steirischen Sommer.

• Über 400.000 Nächtigungen mehr – auch nach dem letztjährigen Sommerrekord.

• Inland: Noch nie mehr Ankünfte – trotz der Nachholeffekte der Österreicher Richtung Meeresurlaub.

• Steirer als Gäste im eigenen Land: mit 408.500 Ankünften und 1.138.900 Nächtigungen ist das der bisherige Spitzenwert.

• International: Kurve geht wieder nach oben. Bereits über 3 Mio. Sommernächtigungen, davon 1,6 Mio. aus Deutschland.

• Die erfolgreichsten Regionen (Nächtigungen November 2021 - Oktober 2022):