Kling Geldbörsel Klingelingeling, Kling Geldbörsel Kling. In exakt einem Monat ist Weihnachten – und das spürt auch der Kontostand. Noch bevor das Weihnachtsgeld eintrudelt, ist ein Teil davon verschwunden. Das Fest der Liebe und des Glaubens hat sich längst in eines der Geschenke verwandelt. Für diese wird selbst in Krisenzeiten bereitwillig in die Tasche greifen.

Gespart wird kaum beim Christkind, wie die Wirtschaftskammer Steiermark erfragt hat. Etwa 310 Euro – ungefähr so viel wie im vergangenen Jahr – werden Steirerinnen und Steirer heuer pro Person für ihre Weihnachtseinkäufe ausgeben.

Gutscheine sind immer gefragter

Besonders beliebt sind dabei Gutscheine. Sie führen die Geschenke-Hitliste an. Heike Heinisser, Centerleiterin von Shopping Nord in Graz, sagt: „Wir merken definitiv, dass das Geschäft bei den Gutscheinen schon begonnen hat, diese wurden bereits die letzten zwei Wochenenden fleißig bei uns gekauft.“ Spartenobmann Gerhard Wohlmuth prognostiziert gar einen Anstieg bei Gutscheinen: „Es wird noch mehr, was sehr erfreulich ist.“ Denn Beschenkte würden nach Weihnachten nicht nur den Gutschein einlösen, sondern im Schnitt um acht bis 14 Prozent über dem Gutscheinwert einkaufen. Das belebe auch das Nach-Weihnachtsgeschäft.

Der Großteil dessen, was unter dem Weihnachtsbaum landet, wird übrigens schon jetzt gekauft. Die Anzahl der sogenannten „Late-Shopper“ nimmt ab, ein spätes durch die Geschäfte Hasten wird unbeliebter. „Die Leute wollen weniger Stress haben“, glaubt Heinisser. Für das erste Adventwochenende erwartet sie sich einen großen Besucherandrang. „Es fällt halt auch nicht jedes Jahr mit dem Black Friday zusammen. Das gibt einen zusätzlichen Push. Heute wird es rundgehen“, ist sie überzeugt.

Und die Centerleiterin zieht einen Vergleich zum vergangenen Jahr: „Wir waren bis zum 10. Dezember im Lockdown. Dadurch wurde es danach wahrscheinlich für viele sehr stressig mit den Geschenken.“ Lieferengpässe verhinderten zusätzlich eine entspannte Adventatmosphäre.

Wieder Weihnachtmärkte

Im Gegensatz zu heuer: Weihnachtsmärkte locken nach zwei Jahren Pause zum abendlichen Zusammenstehen mit Freunden, der zuckersüße Duft von Glühwein und Baumkuchen liegt in der Luft, hie und da findet eine glitzernde Christbaumkugel einen neuen Besitzer. Oder ein Spielzeug für die Kinder wird gekauft. Denn „Spielwaren“ sind bei den Steirerinnen und Steirern die zweitbeliebteste Geschenkeform. „Die Klassiker bleiben einfach“, meint Heinisser, und: „Bei Kindern wird nicht gespart“, sagt Wohlmuth.

Spannend auch: Die Inspiration fürs Kindergeschenk holen sich 25 Prozent laut Umfrage immer noch über den „Brief ans Christkind“. Nach „Spielwaren“ folgen dann Textilien. Bei Kleidung erwartet sich die Wirtschaftskammer heuer einen Nachholeffekt nach den Lockdown-Jahren. In den Bereichen Uhren, Schmuck oder Bücher wird wiederum das Weihnachtsgeschäft entscheiden, ob das Jahr im Plus oder im Minus endet. Dass jeder Zehnte schon Wein schenkt, freut Wohlmuth, der selbst Winzer ist.

Ein Drittel sind beim Einkaufen zurückhaltender

Dass der Anteil der Steirerinnen und Steirer, die Geschenke kaufen, generell konstant bleibt, gefällt dem Spartenobmann ebenso und gäbe Hoffnung für den Handel. Verstärkt aufs Geld schauen wollen heuer trotzdem 29 Prozent der Befragten (Umfrage von KMU Forschung im Auftrag der WKO zum steirischen Einzelhandel), 21 Prozent wollen ihr Einkaufsverhalten gar nicht ändern.

Wohlmuth glaubt übrigens nicht, dass die derzeit stattfindende Fußball-WM den Weihnachtseinkauf stören könnte. „Die Weltmeisterschaft wird den Absatz beim ein oder anderen Produkt sogar beflügeln, mich stört sie nicht, mich stört nur der Austragungsort.“