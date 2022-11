Ewald P. (39) hatte ein Taxiunternehmen in Bad Aussee. Sein Standplatz war unter anderem der Bahnhofsplatz. Er konnte genau sehen, wo das Postauto immer stand, wenn die Post- und Geldsäcke abgeladen und verladen wurden. Tag für Tag derselbe Ablauf. Auch am 23. Februar 1984 hielt der Postwagen pünktlich um 17.45 Uhr am hinteren Ende des Bahnhofsplatzes.