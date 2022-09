In der Pandemie zählten die Biobauern zu den Krisengewinnern, auch die aktuelle Teuerungswelle trifft sie vorerst nicht so hart wie die Kollegen in der konventionellen Landwirtschaft. Ausnahme: Bio-Geflügel. Bei Mastgeflügel sei der Absatz stagnierend bis rückläufig, auch bei den Legehennen stehe man vor einer schwierigen Situation, hieß es am Mittwoch bei einer Bilanzpressekonferenz des Verbands "Bio Ernte Steiermark" und der Landwirtschaftskammer.