Seit der Vorwoche beliefert der austro-französische Impfstoffhersteller Valneva Österreich und andere EU-Staaten mit seinem Ganzvirusimpfstoff ("Totimpfstoff"), ab sofort wird das Präparat auch in den steirischen Apotheken und Impfstraßen verimpft. Nach Prüfung durch die zuständigen Bundesstellen war die Ausrollung des Präparats an die Bundesländer am Donnerstag gestartet. Der Valneva-Impfstoff VLA2001 ergänze nun das kostenlose Angebot der Corona-Schutzimpfung in der Steiermark sehr gut, hieß es am Dienstagnachmittag in einer Stellungnahme der Landesregierung. Das Serum basiert auf einer anderen Technologie als etwa die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna.