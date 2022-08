Der Zulauf zu den steirischen Impfstraßen ist nach der Öffnung nun wieder aller 15 Standorte laut Land Steiermark zufriedenstellend: Das Angebot werde von der Bevölkerung gut angenommen. Dienstag und Donnerstag hätten der Steiermark die österreichweit stärksten Impftage beschert. In den wiedereröffneten Impfstraßen Deutschlandsberg, Feldbach, Gratkorn, Leibnitz, Leoben, Murau, Voitsberg und Weiz haben sich an diesen Tagen rund 1300 Personen die Corona-Schutzimpfung abgeholt.

Auch an den schon bisher geöffneten Impfstraßen konnte mit einem Zuwachs von knapp 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche ein kräftiges Plus an verabreichten Impfungen verzeichnet werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Kommunikation Land Steiermark. "Wir können nicht müde werden zu erinnern, dass nur die Impfung vor schweren Erkrankungen schützt und eine Auffrischung gerade vor dem Herbst für Über-60-Jährige und Risikogruppen unbedingt geboten ist. Bitte nehmen Sie die Möglichkeiten der Impfungen auf den Impfstraßen und bei den 500 steirischen Impfärzten wahr", so Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP).

Der "Löwenanteil" der an den Impfstraßen des Landes verabreichten Corona-Schutzimpfungen seien Auffrischungsimpfungen gewesen. Gerade für die kommenden Wochen appellierte das Corona-Pandemiemanagement nochmals eindringlich an jene, denen noch die dritte Impfung für den Abschluss der Grundimmunisierung fehlt – insbesondere auch an Kinder und Jugendliche sowie vulnerable Personengruppen – sich die dritte Teilimpfung zu holen.

Für das neue e-Service des Landes zum Thema Impfen kann man sich weiterhin hier anmelden und informieren.