Ab morgen heizt Hoch "Jürgen" auch uns ein – Hitze könnte lange bleiben

Seit Wochen hält die Hitze West und Südeuropa in Atem, in dieser Woche wird auch Österreich von diesen heißen Luftmassen erfasst. Ob es bis in die nächste Woche hinein heiß bleibt? Einige Modelle deuten das an ...