Gegen 14.30 Uhr fuhr am Samstag ein 68-jähriger Grazer sein Beiwagenmotorrad auf der Gemeindestraße von Gedersdorf kommend in Richtung L 301 im Gemeindegebiet von Hitzendorf im Bezirk Graz-Umgebung. Dabei kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf das Straßenbankett, er geriet ins Schleudern und stürzte schließlich rund zehn Meter über eine steile Böschung in den Wald. Der 68-Jährige kam unter seinem Fahrzeug zu liegen.