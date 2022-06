Eine Pflegerin (53) schob am Sonntagabend den Rollstuhl mit einer 88-jährigen Oststeirerin auf einer Gemeindestraße in Entschendorf bei St. Margarethen an der Raab. Gegen 20 Uhr näherte sich den beiden Frauen von hinten ein Fahrzeug – offenbar mit hoher Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstand. Dabei kam es zu einer gefährlichen Situation.

Obwohl der Rollstuhl ganz am rechten Fahrbahnrand geschoben wurde, musste die Pflegerin ausweichen. Der Rollstuhl mit der 88-Jährigen kippte darauf um, die betagte Frau stürzte über eine Böschung in ein darunterliegendes Bachbett. Zu einer Berührung zwischen dem unbekannten Fahrzeug und den beiden Frauen war es jedoch nicht gekommen.

Die 88-Jährige erlitt bei dem Unfall zum Glück nur leichte Verletzungen, sie wurde ins LKH Feldbach eingeliefert. Das beteiligte Fahrzeug fuhr nach dem Zwischenfall weiter. Weil die Pflegerin unter Schock stand, konnte sie zunächst keine näheren Angaben darüber machen

Jetzt bittet die Polizei um zweckdienliche Hinweise: 059133 - 6264 (PI Gleisdorf) oder 059133 - 6272 (PI St. Margarethen an der Raab).