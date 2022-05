Die Hundstage beginnen zwar erst Ende Juli, das Wetter verhält sich mit drückender Schwüle und täglichen Gewitter aber gerade jetzt schon so. Bereits am Montag kam es vom Dachsteingebiet bis in die Weststeiermark und Deutschfeistritz zu vereinzelten Unwetter-Einsätzen der Feuerwehren. Doch die steirischen Einsatzkräfte müssen sich noch auf zwei turbulente Tage bzw. Nächte einstellen, warnt Michele Salmi von der Unwetterzentrale des Wetterdiensts Ubimet.

"Am Dienstag ist in fast allen Teilen der Steiermark das Potenzial für kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen gegeben", so Salmi. Schon um die Mittagszeit zogen erste Gewitter von Deutschland Richtung Obersteiermark, "diese werden sich langsam Richtung Südosten vorarbeiten".

Tatsächlich hat die Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg) kurz nach 15 Uhr für einige Regionen der Steiermark bereits eine orange Wetterwarnung ausgegeben, nachdem zwischen Enns- und Mürztal abermals heftige Gewitter entstanden waren.

Orange Wetterwarnung Dienstagnachmittag © Zamg

Weil es aber in den südlichen Landesteilen der Steiermark zusätzlich zur feucht-schwülen Luft noch auf bis zu 29 Grad aufheizt, könnten am Abend bzw. in der Nacht genau dort die kräftigsten Gewitter auftauchen.

Auch am Mittwoch im Süden noch gewittrig

Südlich der Mur-Mürz-Furche sei die Gewittergefahr auch am Mittwoch noch hoch, ehe sich die Lage ab dem Feiertag bessert, aber mehr dazu später.

Unwettereinsätze am Montag

Die Feuerwehren von Gröbming, Oberhaus und Bad Mitterndorf waren Montagabend mit Pumparbeiten bzw. Unwettereinsätzen beschäftigt. Im Ennstal "war die teils überschwemmte B320 Höhe Lehen von Schlamm und Wasser zu befreien", meldete die FF Haus.

Die höchste gemessene Niederschlagsmenge gab es von Montag auf Dienstag in Bad Mitterndorf mit 44 Litern pro Quadratmeter, "aber Radardaten zeigen, dass es am Neumarkter Sattel zwischen 50 und 60 Litern geregnet hat", so Salmi.

In der Nacht erreichten die Gewitter auch den Raum Graz. In Summe waren die Einsätze überschaubar: Laut Leitstelle waren acht Wehren mit Auspumpen, sieben mit Aufräumen (Baum über Straße, ...) gefragt.

Eine Userin postete ein imposantes Blitzfoto aus Seiersberg:

Freundliches Feiertagswetter, kühles Wochenende

Am Feiertag am Donnerstag lässt die Gewittergefahr laut Salmi deutlich nach, "der Tag beginnt meist bewölkt, es sollte aber auch die Sonne durchkommen". Bis auf das Koralmgebiet dürfte der Donnerstag meist trocken verlaufen.

Auch der Freitag wird aus heutiger Sicht noch recht warm ausfallen, doch am Abend kündigt sich eine Kaltfront aus Nordwesten an. Diese bringt dann am Samstag und Sonntag Abkühlung. Viel mehr als 20 Grad dürfte das Wochenende nicht zu bieten haben. Das wären dann Temperaturen, die in etwa dem langjährigen Schnitt entsprechen. "Man kann sagen, wir kehren nach einem vielen zu warmen Mai-Beginn zurück zur Normalität", so Salmi.