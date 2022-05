Was die Temperaturen betrifft, so fiel dieser Mai bisher um 2,8 Grad wärmer aus als im langjährigen Schnitt. Laut Wetterdienst Ubimet wird er wohl einer der wärmsten überhaupt seit Messbeginn werden. Dementsprechend intensiv ist mittlerweile auch die Gewitter-Tätigkeit. Denn als Grundzutat für stärkere Gewitter braucht es neben Feuchtigkeit und labilen Luftschichten eben auch heiße, energiereiche Luft.

Genau diese Zutaten sind in den kommenden Tagen laut Zamg-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier in unseren Breiten zuhauf vorhanden.

Schon Montagabend dürfte es in der westlichen Obersteiermark von Bayern her gewittrig werden, eine zweite Linie sei von der Turrach bis zum oberen Murtal möglich, so Wölfelmaier. "Ob die Gewitter am Montag bzw. in der Nacht schon in den Südosten vordringen, ist fraglich."

Wetter-Warnstufe Gelb

Dafür dürfte es im Grazer Raum, der Südsteiermark sowie im östlichen und westlichen Randgebirge am Dienstag und Mittwoch spannend werden. "Hier kann es lokal zu heftigen Gewittern mit Hagel kommen." Und zwar, weil sich jeweils am Vormittag durch die Sonne die schwüle Luft nochmals auf bis zu 28 Grad erwärmen wird (im Nordwesten bleibt es kühler) und zusätzlich eine Kaltfront bzw. Tiefdruck-Rinne "mitspielt". Aus diesem Grund hat man bei der Zamg vorerst eine Wetterwarnung in "Gelb" herausgegeben.

Im Umfeld der Gewitter sind (wie bereits in der Vorwoche in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Oststeiermark) auch kräftige Sturmböen zu erwarten.

Freundliches Feiertagswetter, kühler Samstag

Am Feiertag am Donnerstag lässt die Gewittergefahr laut Wölfelmaier nach, "der Tag beginnt freundlich, erst später sind einzelne Schauer zu erwarten." Auch der Freitag dürfte aus heutiger Sicht frühsommerlich und warm ausfallen – ehe am Samstag und Sonntag doch eine markante Abkühlung winkt. Viel mehr als 20 Grad dürfte das Wochenende nicht zu bieten haben. Man könnte auch sagen: Dann ist es nicht mehr viel zu warm für die Jahreszeit, sondern normal.