Sprengstoffalarm hatte es an einem Sonntag Ende August in einem Bankfoyer mitten in Graz-Eggenberg gegeben. Das Einsatzkommando Cobra und der Entschärfungdsdienst rückten an, von einem verdächtigen Gegenstand war die Rede. Ein Fehlalarm, wie die Polizei damals offiziell erklärte. Doch ganz so war es nicht. Tatsächlich war einem Einbrecher ein beachtlicher Coup gelungen: Er konnte den Code eines Bankomat-Tresors knacken und sich mit Tresor samt Inhalt aus dem Staub machen. Nun wurde er aber gefasst.