Beim Blick auf diverse Wetter-Apps am Handy machen derzeit wohl viele ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Doch ganz so schlimm, wie es Apps vorgaukeln, wird es vor allem im Südosten des Landes nicht. Dennoch steht eine sehr wechselhafte, in der zweiten Hälfte auch eher nasse Woche bevor.