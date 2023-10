Ein 27-jähriger Rumäne, der in Graz lebt, fuhr in der Nacht auf Sonntag gegen 1.30 Uhr auf dem Eggenbergergürtel in Richtung Norden. Wegen überhöhter Geschwindigkeit und weil er alkoholisiert war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Auf Höhe Hausnummer 33 touchierte er dann gleich mehre geparkte Fahrzeuge. Sein Beifahrer (30) erlitt eine leichte Verletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.