Ein tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf der Ratlosgrabenstraße bei Frohnleiten. Ein 69-jähriger Weizer verließ gegen 20 Uhr eine Gaststätte in Frohnleiten. Als die Kellnerin des Wirtshauses eine knappe Stunde später ihren Arbeitsort verließ, fand sie den 69-Jährigen auf der Ratlosgrabenstraße liegend vor. Sie verständigte sofort Einsatzkräfte, aber Rettung, Rettungshubschrauber sowie Feuerwehr konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.