Kurz vor 0.45 Uhr in der Nacht auf Sonntag Uhr fuhr ein 17-jähriger Syrer, der in Österreich lebt, gefährlich mit seinem Fahrrad zwischen Besuchern einer Ballveranstaltung in Liezen durch. Ein Security-Mitarbeiter stoppte den 17-Jährigen. Der Bursche sprang daraufhin von seinem Fahrrad und zog ein Klappmesser aus seiner Tasche. Anschließend deutete er mehrere Schnittbewegungen in Bauchhöhe gegen den Security-Mitarbeiter an.